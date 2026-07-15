Масштабный пожар возник в одном из районов Киева

В одном из районов Киева произошел масштабный пожар, загорелись склады. Об этом в среду сообщает издание "Страна".

На фотографиях, которые опубликовало издание, виден густой столб дыма, который поднимается высоко над городом. По предварительной информации, горят склады.

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При этом, что именно послужило причиной пожара, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Киеве судья открыл стрельбу после замечания о прослушивании песен на русском.