Пошлины Трампа и «хранитель» пролива: зарубежные СМИ о событиях на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп отменил 20-процентную пошлину на проход судов через Ормузский пролив на фоне недовольства судовладельцев и стран Персидского залива. При этом в Иране напомнили, что именно они являются «хранителями» пролива. Что происходит на Ближнем Востоке, оценили зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

Напомним, что Ормузский пролив был блокирован Ираном после нападения на страну США и Израилем. В апреле Вашингтон также начали морскую блокаду Ормуза, направленную на то, чтобы прекратить поставки на мировые рынки иранской нефти.

Позднее стороны в ходе длительных переговоров подписали рамочную сделку и договорились о свободном проходе через водную артерию. Однако 13 июля президент Дональд Трамп заявил в соцсетях, что США намерены обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и получать за это 20% стоимости перевозимых грузов.

Но уже через сутки американский лидер отказался от своего плана, заявив, что расходы на обеспечение безопасности в проливе будут компенсированы предстоящими прямыми инвестициями в США из стран Персидского залива. Он не уточнил, о какой сумме в долларах идет речь, и какие страны примут участие в инвестициях, пишет Bloomberg.

«Я решил заменить 20-процентный сбор, взимаемый США в качестве компенсации, торговыми и инвестиционными соглашениями, которые различные государства Персидского залива будут заключать с Соединенными Штатами», — написал Трамп в социальных сетях.

При этом, по данным CNN, само заявление о введении сбора за проход через Ормуз, прозвучало «вопреки многомесячным предостережениям советников» Трампа. Они убеждали президента не рассматривать эту идею, поскольку она могла подорвать американские позиции, а также стать подтверждением правильности идеи Ирана по взиманию платы за проход судов.

«Неожиданное распоряжение вызвало 24-часовую гонку в администрации и по всему Ближнему Востоку. И хотя во вторник Трамп отказался от своих планов, этот эпизод еще раз продемонстрировал его бессистемный, ситуативный подход к внешней политике даже в разгар затянувшейся войны, и то, что у него нет четкого представления, как положить ей конец», — говорится в статье.

По информации источников издания, на отмену решения Трампа также повлиял «шквал обращений от разных стран, в том числе Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Катара».

Перспектива введения платы за проход через Ормузский пролив встревожила не только правительства, но и представителей судоходной отрасли, которые категорически осудили эту идею. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поддержал Трампа в своем посте в соцсетях, пишет The Washington Post.

«Президент абсолютно прав. Тот, кто обеспечивает безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, должен получать компенсацию за эту услугу. Иран всегда был хранителем пролива и останется им», — написал он, заметив, что сбор в 20% слишком большой, и иранцы будут более справедливы.

А агентство Reuters обратило внимание на продолжающийся рост цен на нефть. В частности, сегодня на фоне ухудшения ситуации в Персидском заливе фьючерсы на эталонную марку Brent торговались по цене 86,44 доллара за баррель.

«После того как в июне США и Иран подписали временное соглашение, экспорт из стран Персидского залива восстановился более чем на 80% от довоенного уровня, но за последнюю неделю упал ниже 50%, или примерно на 11 миллионов баррелей в сутки. В четвертом квартале этого года цена на нефть марки Brent может превысить 110 долларов», — приводит издание прогноз банка Goldman Sachs.

Продолжение военных действий на Ближнем Востоке отражается и на США. В частности, в знак протеста против иранской кампании Трампа демократы заблокировали в Сенате законопроект на сумму 1 триллион долларов, который существенно увеличил бы расходы Пентагона, в том числе повысил бы зарплаты военнослужащих, отмечает Associated Press.

По мнению представителей Демократической партии США, «Закон о полномочиях в области национальной обороны» не может стать разрешением «на то безрассудство, которое наблюдается в Иране».

Журналисты обратили внимание на то, что голосование по законопроекту прошло в Сенате на следующий день после того, как Белый дом официально уведомил парламент о возобновлении бомбардировок Ирана, «фактически нарушив хрупкое перемирие».