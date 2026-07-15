Президент Латвии оценил риск якобы готовящихся атак России

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поддержал позицию литовского коллеги Гитанаса Науседы о якобы имеющихся планах России совершить гибридные атаки в регионе. Об этом пишет Delfi.

По словам Ринкевичса, информация, поступающая из Литвы, других стран НАТО и от госслужб, якобы указывает на намерения России организовать саботаж и гибридные атаки для ослабления безопасности стран региона.

«Они весьма вероятны», — сказал он.

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью BNS подтвердил появившуюся в западных СМИ информацию о том, что Россия может устроить провокации в странах Балтии и Польше для проверки единства НАТО.

По словам Науседы, речь идет о целенаправленных операциях кинетического характера, которые не являются масштабными, но с высокой долей вероятности могут быть направлены против объектов критической инфраструктуры.

При этом литовский лидер не привел никаких доказательств своих слов и не перечислил якобы существующие цели России. Однако он подчеркнул, что в последнее время охрана критической транспортной и энергетической инфраструктуры Литвы была усилена.