Власти Польши заявили, что украинские элиты не хотят в ЕС

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич заявил, что украинская элита и олигархи на самом деле не хотят вступления страны в Евросоюз.

© Московский Комсомолец

По его словам, никто из них не может сказать об этом открыто. Заявление прозвучало в эфире телеканала Super Express.

"Украинская элита и украинские олигархи, конечно, не хотят вступать в Европейский союз. Но никто не может сказать об этом открыто", - отметил он.

Лешкевич также предположил, что Виктор Янукович потерял власть именно из-за того, что затормозил переговоры с Брюсселем.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выдвинул Киеву три требования по вопросам Волынской резни, дав понять, что без их выполнения отношения останутся напряжёнными.