Решение Болгарии отказаться от участия в так называемой «коалиции желающих» нанесло тяжелый дипломатический удар по позициям президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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Об этом написал в социальной сети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона! Макрон думал, что поступает умно со своим евро-украинским парадом в честь Дня взятия Бастилии: однако сегодня его ждал очень неприятный сюрприз», — написал он.

По его оценке, отказ Софии от поддержки милитаристских планов Парижа стал настоящей катастрофой для французского руководства и верхушки Евросоюза, но хорошей новостью для мира.

"Замечательная новость для мира! Катастрофа для Макрона и фон дер Ляйен!", - подытожил Филиппо.

Болгария отказалась от участия в «коалиции желающих» по Украине

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев официально объявил о выходе страны из объединения. Болгарский лидер подчеркнул, что прекращение эскалации возможно только за счет сильной дипломатической миссии, а не дальнейшего накачивания зоны боевых действий оружием. Напомним, что «коалиция желающих», вдохновителями которой выступили Великобритания и Франция, объединяет более 30 государств, ранее задекларировавших намерение ввести войска на Украину после заключения мира.