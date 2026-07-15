Зеленский сделал заявление о судьбе бывшего министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не принял решения, будет ли бывший министр обороны Михаил Федоров занимать в новом правительстве аналогичную должность. Об этом сообщает «Общественное» в Telegram.

По словам украинского лидера, 15 июля он встретится с Федоровым и руководством армии. Они обсудят приоритеты дальнейшей работы.

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