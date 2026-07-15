СМИ пишут, что Трамп часто шутит о покушениях на свою жизнь

Президент США Дональд Трамп часто шутит о покушениях на свою жизнь и не воспринимает угрозы всерьез. Об этом пишет издание Semafor со ссылкой на источник в окружении Трампа.

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По информации портала, Трамп за закрытыми дверями демонстрирует «ироничное отношение к собственной безопасности».

«Более полудюжины его помощников и близких к нему законодателей подтвердили, что он не зацикливается на рисках покушения, но, когда речь заходит об этом, он часто «шутит по этому поводу», — пишут авторы публикации.

Трамп также шутит о том, что ему никто не говорил, насколько опасно быть президентом, а если бы ему сказали, он, вероятно, «не стал бы баллотироваться».

Один из чиновников Белого дома уточнил, что Трамп делает подобные комментарии в шутку, однако за этим стоит реальность.

13 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге отказался комментировать слухи о подготовке покушения на американского лидера Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре.

До этого израильский «12-й канал» сообщил, что Иран якобы готовил покушение на президента США во время саммита НАТО в Анкаре. Журналисты рассказали, что узнали о подобных планах из перехваченных переговоров по иранским каналам. Согласно этим сведениям, Тегеран якобы рассматривал визит американского лидера в столицу Турции как уникальную возможность.

10 июля Песков говорил, что новый телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован и проведен, если появится такая необходимость.