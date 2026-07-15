«Будет резонанс»: эксперт о громком провале Зеленского в Париже

Владимир Зеленский не предполагал, что будет резонанс из-за способа открытия им бутылки во время парада в Париже, однако жесткой реакции со стороны европейского сообщества на этот инцидент ожидать не стоит. Такое мнение высказала aif.ru эксперт по деловому этикету Екатерина Богачева.

Ранее СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Владимир Зеленский сорвал на параде в Париже пластиковую крышку с бутылки, нарушив соответствующую директиву ЕС. Видео его борьбы с пластиком стало вирусным.

При этом эксперт по деловому этикету Екатерина Богачева назвала нарушение Зеленским директивы о снижении воздействия пластиковых изделий на окружающую среду, согласно которой крышки следует оставлять прикрепленными даже после открытия бутылок, оплошностью служб, которые готовили мероприятие.

«Скорее всего, просто не ожидали, что это вообще попадет в кадр, что это может доставить какие-то неудобства, что Зеленский таким образом поступит, что будет резонанс. (…) Если бы сам Зеленский думал, что забота об экологии — это прямо отдельный пункт в Европе, то он и его протокол этот момент проконтролировали», — пояснила она.

Одно движение Зеленского вызвало бурное обсуждение в сети

При этом, по мнению эксперта, вряд ли последует жесткая реакции со стороны европейского сообщества.