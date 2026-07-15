Новый украинский премьер-министр, кажется, определен. Как и предсказывали, им станет глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Однако под вопросом пока остаются другие персоналии кабинета министров.

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Утром понедельника, 15 июля, нардепы Верховной Рады из фракции «Слуга народа» сообщили о встрече с Сергеем Корецким по поводу его назначения на пост премьер-министра страны. Как подчеркнул глава депутатского объединения «слуг» Давид Арахамия, выбор пал на главу «Нафтогаза» из-за надвигающейся зимы, которая станет «вероятно, самой тяжелой в истории». По его словам, среди приоритетов работы будущего правительства Корецкий обозначил «поддержку людей, подготовку к отопительному сезону, укрепление сил обороны, защиту инфраструктуры».

Напомним, что Корецкий продолжает череду назначенцев, обязанных карьерой Тимуру Миндичу — ближайшему соратнику и другу Зеленского. Его вхождение в «Семью» (неформальное окружение главы Украины) состоялось в конце 2022-го, когда Офису президента понадобился менеджер для контроля над национализированной «Укрнафтой». Прежде он управлял сетью АЗС WOG. Затем именно «Семья» пролоббировала его выдвижение на пост главы «Нафтогаза». После разразившегося «Миндичгейта» Корецкий предпринял попытку ребрендинга: через интервью и материалы в ориентированных на гранты и «соросят» СМИ он старался откреститься от статуса «человека Миндича». Однако это не говорит о реальном разрыве с Зеленским и компанией, иначе бы его и не рассматривал на эту должность.

Однако Корецкий станет не единственным новшеством в управленческой системе. Как сообщают украинским СМИ, ожидаются перемены и как в составе кабинета министров, так и в самой структуре министерств. Реструктуризация затронет два ведомства: Министерство восстановления и Министерство ресурсов. Так, Минвосстановления преобразуют в Министерство регионов и Министерство инфраструктуры. В свою очередь, из состава Министерства ресурсов выделят Министерство экономики и экологии, а также самостоятельное Министерство аграрной политики. «Это уже какое-то издевательство просто. Все последние годы власти Зеленского только и делают, что создают и потом уничтожают, а потом снова создают и куда-то присоединяют министерства», — такое мнение высказал нардеп Алексей Гончаренко (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).

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Также, как пишет нардеп Ярослав Железняк, точно планируется менять министра образования Оксена Лисового. Того самого, списавшего свою диссертацию и заявлявшего, что его ведомство, которое ввело обязательный урок «Защита Украины», «не милитаризирует детей, а учит их оборонному сознанию». Видимо, пойдет дальше служить в ВСУ, в ряды которых он вступил после начала СВО. Новым же министром, по данным Железняка, может стать глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Андрей Бутенко, о котором, к счастью или к сожалению, почти ничего не известно.

Главной же загадкой остается то, усидит ли на своем месте глава министерства обороны Михаил Федоров. Разные источники на Украине в один голос твердят, что у него серьезный конфликт с Зеленским, связанный в первую очередь с вопросом распределения финансовых потоков и «откатов». Впрочем, в украинском публичном поле это все подается как конфликт из-за обострения вопроса мобилизации. Мол, Зеленский очень хочет, чтобы прекратилась «бусификация», а Федоров — саботирует его решения. Очевидно, что на самом деле глава Украины таким желанием не пышет, иначе бы не подписывал законопроекты об ужесточении мобилизации. Однако нардепы утверждают, что окончательное решение по Федорову до сих пор не принято.

В вопросе, кто же может его заменить, пока значится только один кандидат — министр внутренних дел Игорь Клименко. Примечательно, Зеленский провел с ним встречу как раз в день об объявлении отставки Свириденко. Из интересного: Клименко пытался пробить идею о предоставлении украинским жителям права на оружие. «Многие люди хотят иметь право на самозащиту», — заявлял чиновник. Такое мнение глава МВД высказал после теракта в Киеве, когда полицейские сбежали с места стрельбы, оставив гражданских самих «расправляться» с преступником. Следуя такой логике, видимо, при назначении его на должность министра обороны мобилизация только усилится. Надо же предоставлять людям право на защиту — пускай идут и защищают, а военные рядом постоят.

Должность также может потерять Тарас Качка — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. По данным украинских СМИ, у Банковой есть к нему претензии из-за неуспеха в открытии всех кластеров на переговорах о вступлении Украины в ЕС. По планам этот пост должен занять Всеволод Ченцов, нынешний постоянный представитель Украины при Евросоюзе.

Большая же часть министров, по данным источников, останется на своих местах. Завтра, 16 июля, должно состояться заседание, на котором утвердят новый состав правительства. Впрочем, от итоговой перемены мест слагаемых...