Вучич выразил ожидания от визита в Киев
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает трудных переговоров по итоговой декларации саммита в Киеве.
Свои ожидания от визита он выразил в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Сербский лидер при этом добавил, что ожидает хороший саммит, на котором страны окажут «поддержку друг другу на европейском пути и увеличат двустороннее сотрудничество». Он отметил, что ехал на Украину через Молдавию, устав по пути, но все же настроен «бороться и беречь Сербию».
Лидер дружественной России страны прибыл в Киев для встречи с Зеленским
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не передавала никаких сообщений украинскому лидеру Владимиру Зеленскому через президента Сербии.