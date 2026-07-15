Стало известно о просьбе премьера Албании к Рютте насчет Трампа

Премьер-министр Албании Эди Рама во время саммита НАТО в Анкаре несколько раз настойчиво просил генсека организации Марка Рютте убедить президента США Дональда Трампа в необходимости провести следующий саммит Североатлантического альянса в Тиране. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Рама также заявлял о своем желании провести саммит в Албании лидерам других стран НАТО, настаивая на их поддержке этой идеи. В частности, Рама льстил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и называл его при всех "султаном", что вызвало недоумение у других лидеров государств альянса. Источники агентства отмечают, что руководители стран опасаются проводить саммит в Албании из-за слабых результатов страны в наращивании оборонных расходов, поскольку это может вызвать негативную реакцию Трампа.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам саммита альянса в Анкаре заявил, что следующий саммит должен пройти в Албании. Тем не менее он не назвал даты будущего саммита. В итоговой декларации саммита в Анкаре впервые за многие годы дата и место новой встречи также не были упомянуты. Агентство Bloomberg указывало, что страны НАТО могут перенести саммит в Албании с 2027 года, чтобы избежать возможных разногласий с США.