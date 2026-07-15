Филиппо: отказ Болгарии войти в "коалицию желающих" стал кошмаром для Макрона

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал отказ премьер-министра Болгарии Румена Радева примкнуть к так называемой коалиции желающих по Украине публичной катастрофой для президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Болгария хлопнула дверью перед носом Макрона, - написал Филиппо на своей странице в X. - Отличная новость для мира! Катастрофа для Макрона и фон дер Ляйен".

14 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что отклонил личное предложение президента Франции Эмманюэля Макрона принять участие в "коалиции желающих". По мнению Радева, урегулировать конфликты нужно не путем их затягивания военными средствами, а энергичными дипломатическими усилиями.