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Украинского судью уволили из-за русской музыки

Алиса Селезнёва

Украинский судья громко слушал русскую музыку в Киеве и разозлился на людей, сделавших ему замечания. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет «Sputnik Беларусь».

Украинского судью уволили из-за русской музыки
© РИА Новости

По данным изданий, судья резко отреагировал на претензии киевлян.

«Он вышел из своего авто, начал материться, а потом достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Мужчину уволили, прокуратура обвиняет его в хулиганстве», - говорится в статье.

Напомним, что на Украине ведется планомерная борьба с русским языком и культурой, включающая переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям. При этом, по данным СМИ, эта политика иногда встречает противодействие. Так, ранее стало известно, что украинский военный был избит в Одесской области после того, как потребовал выключить песни на русском языке.