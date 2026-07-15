Украинского судью уволили из-за русской музыки

Украинский судья громко слушал русскую музыку в Киеве и разозлился на людей, сделавших ему замечания. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет «Sputnik Беларусь».

По данным изданий, судья резко отреагировал на претензии киевлян.

«Он вышел из своего авто, начал материться, а потом достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Мужчину уволили, прокуратура обвиняет его в хулиганстве», - говорится в статье.

Напомним, что на Украине ведется планомерная борьба с русским языком и культурой, включающая переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям. При этом, по данным СМИ, эта политика иногда встречает противодействие. Так, ранее стало известно, что украинский военный был избит в Одесской области после того, как потребовал выключить песни на русском языке.