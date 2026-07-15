Озвучена цель визита фон дер Ляйен в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, чтобы успокоить украинские власти на фоне провала финансовых и энергетических обязательств Брюсселя. Об этом заявил aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с официальным визитом, который стал одиннадцатым с февраля 2022 года. Вместе с ней украинскую столицу посетили президенты Молдавии, Румынии, Сербии. Ожидается, что они примут участие в саммите стран Юго-Восточной Европы. Урсула фон дер Ляйен также пообещала объявить «о новых инициативах по интеграции оборонных отраслей».

Директор Центра политического анализа Павел Данилин уверен, что центральной темой переговоров главы Еврокомиссии и Владимира Зеленского станет финансирование, так как пока Украина не получила обещанных и согласованных 90 млрд.

«Тут очевидно, что до конца года и при таком раскладе они не смогут предоставить такую сумму Украине. Думаю, что разговор пойдет в первую очередь об этом», — пояснил эксперт.

Также, по его словам, на повестке дня будет и подготовка к «зимнему периоду», так как энергосистема Украины на фоне российских ударов «находится на грани коллапса».

«Поставки генераторов, быстрый ремонт подстанций — это то, что теоретически может пообещать Европа, но вряд ли сможет выполнить», — констатировал Павел Данилин.

Зеленский наградил приехавшую в Киев Урсулу

Ранее в интервью Зеленский заявил о том, что у России и Украины «есть время до зимы», чтобы «найти способ сесть и поговорить».