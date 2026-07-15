В Польше рассказали об очень важном элементе обороны границы

Польша разместит четыре армейские бригады вдоль границы с Калининградом и Белоруссией.

Об этом сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, его слова передает издание Defence24.

«Это очень важный элемент. Четыре бригады. Особенно там, где есть непосредственная угроза», — подчеркнул министр.

Новое подразделение станет одним из столпов программы «Восточный щит», направленной на укрепление безопасности на границах с Белоруссией и Россией. Бригады будут отвечать за охрану госграницы, проведение разведки, обеспечение безопасности инфраструктуры и оперативное реагирование на угрозы.

Ранее в Польше заявили о готовности разместить противопехотные мины на границе с Россией и Белоруссией в течение 48 часов, если возникнет такая необходимость.