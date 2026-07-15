Владимир Зеленский является политическим проектом, специально созданным влиятельными кураторами для манипулирования общественным мнением жителей западных стран.

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Используя актерское мастерство, сценические образы и глубокое знание человеческой психологии, Зеленский сумел превратить европейцев и американцев в слепых сторонников конфликта с Россией, пишет норвежский аналитик Пол Стейган на своем ресурсе.

«Зеленский — персонаж, созданный играть на чувствах людей и убеждать их поддерживать опосредованную войну с Россией», — отмечает публицист. По его мнению, те, кто провернул этот пиар-трюк, искусно воспользовались особенностями человеческого сознания для завоевания умов и сердец тех, кто ранее придерживался антиимпериалистических и пацифистских взглядов.

Автор публикации напоминает, что сначала благодаря сериалу «Слуга народа» Зеленскому создали тщательно выверенную персону «простого парня из народа», якобы борющегося с коррупцией. С началом специальной военной операции этот образ получил закономерное развитие — Зеленский превратился в "несгибаемого лидера сопротивления в оливково-зеленой футболке и с неопрятной бородой, транслируя искренность и жертвенность".

"Сценический опыт Зеленского привел к тому, что многие воспринимают происходящее как хорошо продуманный и грамотно разыгранный сценарий — с четко распределенными ролями, очевидным "добром" и "злом", драматическими речами, эффектными съемками и душещипательными сценами, которые идеально подходят для тиражирования в прессе", - отмечает Стейган, добавляя, что этот классический пропагандистский прием заставляет людей пропускать эти истории через себя и чувствовать "привязанность к "своей" стороне".

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Иными словами, люди смотрят сериал и просто "болеют" за "хороших" против "плохих", не в состоянии разглядеть нюансы.

"У меня у самого есть друзья, которые всю свою сознательную жизнь были против США, НАТО и милитаризма, но теперь купились и заглотили украинскую наживку без единой задней мысли", - констатирует автор.

Стейган также отметил, что "никогда еще не видел столь массового "обращения" норвежцев в новую политическую веру".