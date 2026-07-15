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Глава Люфтваффе призвал Германию закупать оружие в США

Командующий Люфтваффе (ВВС) Германии, генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил Politico, что Берлин должен продолжать закупки проверенного вооружения в США, в том числе реактивных истребителей, для противодействия «российской угрозе». По мнению Нойманна, делать это необходимо даже в условиях, когда Европа наращивает собственную оборонную промышленность. По его словам, если задача ВВС - или авиации НАТО в целом - состоит в том, чтобы быть готовыми в кратчайшие сроки, им стоит закупать «коммерчески доступные системы». Он подчеркнул, что такие системы могут не полностью отвечать всем немецким требованиям, но при этом оставаться «лучшим из того, что можно приобрести прямо сейчас на ближайшие несколько лет». Командующий Люфтваффе считает, что у Германии «нет времени» на развитие собственных возможностей.

Комментарии Нойманна прозвучали на фоне стремления ЕС направлять больше оборонных расходов европейским производителям, чтобы снизить зависимость от крупных поставщиков из США. Новые правила для проектов, финансируемых ЕС, ограничивают участие стран, не входящих в союз (включая США), долей не более чем в 35 процентов от стоимости проекта - шаг, который вызвал возмущение американских официальных лиц. По мнению Нойманна, европейская промышленность обладает мощным потенциалом, однако разработка передовых технологий в Европе идет не такими быстрыми темпами, как в США. Самый яркий пример здесь - американский истребитель F-35 Lightning II производства Lockheed Martin. В декабре 2022 года Берлин одобрил сделку на сумму 8,3 миллиарда евро по закупке 35 малозаметных истребителей F-35A. Эти самолеты заменят устаревшие Tornado для транспортировки ядерных бомб в рамках программы НАТО по совместному использованию ядерного оружия.

«Трамп взял Госдепартамент в осаду»

Для амбициозного американского дипломата сейчас самое время присматривать себе новую должность, пишет Financial Times. К концу июня больше половины постов послов США оставались вакантными, включая такие высокостатусные направления, как Германия и Саудовская Аравия. Особые перспективы открываются для специалистов по Африке: почти 80 процентов американских посольств на этом континенте не имеют своего посла. Однако внутри самого Госдепартамента США карьерные перспективы дипломатов выглядят далеко не так радужно. С тех пор как в январе 2025 года Дональд Трамп вернулся в Белый дом, он четко дал понять, что презирает эту структуру, назвав ее «крайне глупым внешнеполитическим истеблишментом». Будучи жестким проводником американского влияния на мировой арене, Госдепартамент привык к исключительному уважению за рубежом. Со времен окончания холодной войны американские послы и дипломаты зачастую вели себя в принимающих странах с авторитетом имперских наместников. Однако спустя 18 месяцев после начала второго президентского срока Трампа Госдеп оказался не просто задвинут на второй план - он фактически находится в осаде.

Трамп отодвинул в сторону кадровых сотрудников дипломатической службы, которые традиционно возглавляли как минимум две трети посольств. Из 101 кандидата, выдвинутого им на посты послов, лишь девять оказались карьерными дипломатами. В то же время численность Госдепа уменьшилась более чем на 3000 человек (20 процентов). Соратники Трампа представляют это как давно назревшую реформу. По их словам, Госдепартамент стал мешать работе правительства. Традиционные союзники США сокрушаются из-за исчезновения «взвешенного голоса» Госдепа из мировой дипломатии. Сделки, разработанные дилетантами, не приносят реальных результатов. По мнению экспертов, замена профессиональных дипломатов лоялистами и бизнес-партнерами Трампа лишает США институциональной памяти и ставит Вашингтон в заведомо слабое положение на переговорах. Ярким примером провала дипломатии Трампа называют недавнее соглашение с Ираном, которое развалилось, поскольку неопытных американских переговорщиков переиграли их подготовленные визави из Тегерана. В самом Госдепе воцарилась атмосфера страха и самоцензуры: дипломаты признаются, что теперь занимаются составлением бессмысленных отчетов и боятся высказывать альтернативные мнения из-за проверок на политическую лояльность.

Правые радикалы на Украине готовят бунт против Зеленского?

Мечты украинских правых радикалов о создании этнически однородного государства окончательно разбились о суровую демографическую реальность, отмечается в статье, опубликованной порталом Asia Times. Военные потери и массовый отток населения поставили страну на грань глубочайшего кризиса: по оценкам профильных ведомств, на подконтрольной Киеву территории осталось всего около 22-25 миллионов человек. Из них почти половина - пенсионеры, а доля экономически активных мужчин трудоспособного возраста сократилась до критических 2-3,5 миллиона. Руководство страны уже открыто признает масштаб проблемы: в офисе Владимира Зеленского говорят, что украинцев стало «значительно меньше», и подтверждают неизбежную необходимость привлекать миллионы мигрантов для восстановления экономики. По мнению автора статьи, в результате Украине придется пойти по пути стран Западной Европы, замещая убывающее население выходцами из других регионов, что полностью перечеркивает надежды националистов.

По версии автора, ирония заключается в том, что вместо укрепления национальной самобытности Украина рискует полностью утратить свою идентичность. Новым мигрантам будет сложно ассимилироваться, а государству придется мириться с использованием их родных языков наряду с английским, который активно внедряется в качестве официального и имеет все шансы стать главным средством общения в мультикультурной среде. Более того, предложенная Зеленским концепция «патронажа» западных партнеров над отдельными украинскими регионами и отраслями фактически закрепляет внешнее управление. По мнению аналитиков, осознание, что колоссальные жертвы привели к прямо противоположным результатам - потере и суверенитета, и национальной идентичности, - неизбежно спровоцирует жесткий конфликт между радикальными националистами и властью. Понимая эту угрозу, спецслужбы, вероятно, уже сейчас берут под особый контроль правые группировки, пытаясь предотвратить возможный вооруженный бунт.

«Конец монополии Visa и Mastercard»

Эпоха безоговорочного доминирования США на мировом финансовом рынке подходит к концу, уступая место фрагментации платежной инфраструктуры, пишет The Economist. На фоне активного использования Вашингтоном доллара и санкций для геополитического давления даже европейские страны начали всерьез опасаться внезапного отключения от платежных систем. Стремясь обезопасить себя, государства по всему миру спешно развивают суверенные альтернативы: от европейской системы Wero и цифрового евро до индийской UPI и бразильской Pix. В результате американские гиганты Visa и Mastercard, чья операционная маржа превышает 50 процентов, сталкиваются с падением акций и вынуждены инвестировать сотни миллионов долларов в локальную инфраструктуру ЕС, чтобы доказать свою лояльность местным правительствам и удержать долю рынка.

Для ухода от контроля США страны используют три ключевых пути: создание собственных национальных платформ, двусторонние интеграции и переход на китайские системы. Китайская CIPS (альтернатива SWIFT) уже ставит рекорды по объемам транзакций, а Пекин сместил фокус с интернационализации юаня на экспансию своих защищенных платежных каналов по всему миру. Свои планы активно реализует и индийская UPI, предлагая развивающимся странам полную «платежную суверенность». Однако аналитики предупреждают, что у этого процесса есть обратная сторона: тотальное дробление сделает региональные системы несовместимыми между собой, что увеличит уровень мошенничества и упростит обход санкций. По оценкам экспертов, если тенденция сохранится, глобальная финансовая фрагментация может сократить мировой ВВП на 2,6 процента к 2030 году. В результате цена независимости может оказаться непомерно высокой для всех сторон.

Почему Трамп «похоронил» дипломатию по Украине

Обещания Дональда Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа сменились прямой поддержкой эскалации, констатирует The American Conservative. Представителям американских спецслужб и европейским оборонным элитам удалось навязать президенту США нарратив, что Киев все еще может добиться успеха, если снабдить его достаточным количеством оружия и денег. Как утверждают инсайдеры, Трампа буквально зачаровали докладами ЦРУ об ударах украинских беспилотников. В результате Белый дом не только одобрил эти атаки, но и пошел навстречу европейским союзникам, согласившись выдать лицензию на совместное производство ракет для комплексов Patriot. Западные ястребы празднуют победу: они успешно продали Трампу иллюзию, окончательно похоронив дипломатию.

В то время как западные элиты ведут масштабную пропагандистскую кампанию, «политологи-реалисты» называют эти надежды опасным безумием. Профессор Джон Миршаймер подчеркивает, что новые пакеты помощи никак не изменят фундаментальное преимущество России в конфликте на истощение, а принудительная мобилизация на Украине уже вызывает бунты внутри страны. По мнению аналитиков, попытки НАТО «перенести конфликт на территорию России» не заставят Кремль пойти на уступки. Напротив, эксперт Гленн Дизен предупреждает, что подобное высокомерие Запада лишь усиливает позиции радикальных сторонников жесткой линии в Москве и подталкивает ситуацию к неконтролируемой эскалации, которая может закончиться катастрофическим применением тактического ядерного оружия.