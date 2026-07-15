Президент Южной Кореи остался без жилья

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён готовится завершить сделку по продаже своей единственной квартиры в престижном районе Соннама, города-спутника Сеула. Об этом сообщает Yonhap.

Жилье находилось в совместной собственности главы государства и его супруги Ким Хе Гён. На заседании кабинета министров 14 июля обсуждалась ситуация на рынке недвижимости. В ходе дискуссии Ли повернулся к премьер-министру Хан Сон Сук и полушутя сказал: «У меня больше нет дома».

В администрации президента позже пояснили, что сделка находится на стадии подписания финального контракта. Свое единственное жилье южнокорейский лидер выставил на продажу еще в феврале. Этот шаг задумывался как важный личный пример, призванный показать решимость администрации президента в борьбе с перегревом рынка недвижимости и намерение во что бы то ни стало стабилизировать цены на жилье.

Покупатель на апартаменты нашелся практически сразу, и стороны оперативно заключили предварительное соглашение. Как уточнили в администрации, задержка между предварительным и основным договорами составила почти пять месяцев из-за бюрократических тонкостей.

Оформление сделки потребовало прохождения сложной и длительной процедуры государственного согласования на совершение операций с землей. В администрации также подчеркнули, что финальный покупатель остался прежним - это тот же человек, с которым было подписано февральское соглашение.