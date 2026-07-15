Ожидается страшная зима: в Раде раскрыли причину смены премьера

Украину ожидает самая тяжелая зима за всю историю конфликта, в связи с чем новым руководителем правительства решено назначить действующего главу «Нафтогаза Украины» Сергея Корецкого. Кандидатуру топ-менеджера уже обсудили на расширенной встрече депутатов правящей партии.

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Об этом сообщил в своем Телеграм-канале председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Сергей Корецкий имеет значительный опыт в корпоративном и государственном секторе, хорошо зарекомендовал себя в "Укрнафте", в "Нафтогазе"», — отметил Арахамия по итогам встречи парламентариев с кандидатом.

Он подчеркнул, что в прошлый отопительный сезон газ фактически оставался единственным энергоресурсом, который стабильно поставлялся потребителям, несмотря на регулярные удары по мощностям добычи и хранения.

По словам Арахамии, именно такой антикризисный опыт является ключевым критерием для назначения на пост премьера в преддверии грядущих зимних испытаний. Сам Корецкий в числе приоритетов будущего кабинета министров обозначил всестороннюю поддержку населения, тщательную подготовку к отопительному сезону, укрепление сил обороны и защиту критической инфраструктуры.

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Напомним, накануне Верховная рада Украины официально поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра страны — соответствующее решение одобрили 258 народных депутатов. Согласно украинскому законодательству, уход руководителя правительства автоматически означает отставку всего Кабинета министров. Ранее, 12 июля, о планах полностью обновить кабмин объявил Владимир Зеленский, после чего Свириденко подтвердила свой уход. Как сообщил депутат Рады Ярослав Железняк, официальное голосование по кандидатуре Корецкого и новому составу министров намечено на четверг.