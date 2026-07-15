Зеленский наградил приехавшую в Киев Урсулу

Владимир Зеленский вручил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен орден Европы. Церемония награждения прошла в Киеве в день её одиннадцатого визита на Украину с начала конфликта.

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Соответствующий указ опубликован на его сайте.

«Орден Европы установлен для награждения лиц за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины», — говорится в документе.

Фон дер Ляйен прибыла в украинскую столицу для обсуждения новых инициатив по интеграции военных индустрий ЕС и Украины. Среди других тем переговоров — подготовка к зиме и дальнейшие шаги по присоединению страны к Евросоюзу.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят сменить куратора евроинтеграции в правительстве.