В Британии и Канаде призвали Киев прекратить поставки смертельного химиката

Семьи из Великобритании и Канады потребовали от властей Украины остановить торговлю опасным химикатом, который привел к гибели нескольких молодых людей. Об этом сообщает CTV.

В Великобритании 23-летняя Грейс Притчард скончалась после того, как получила посылку с украинским химикатом. Ее родители рассказали, что полиция перехватила первые два отправления, но третье все же дошло до адресата. Грейс долгое время страдала от проблем с психическим здоровьем.

Похожая трагедия произошла в канадской Оттаве. Там в возрасте 22 лет погибла Аннека Даллин О’Грейди. Ее мать изучила историю браузера дочери и выяснила, что та нашла специализированный форум. На этом ресурсе пользователям советовали конкретного украинского продавца, у которого девушка и заказала смертельный химикат.

Журналисты связались с продавцом-украинцем. Он подтвердил, что регулярно отправляет посылки в Канаду. При этом мужчина заявил, что продает обычный пищевой консервант. Однако близкие погибших указывают на важную деталь. В пищевой промышленности это вещество используют в концентрации всего в несколько процентов. На сайте же украинского продавца химикат предлагался в огромной концентрации.

Ситуация напоминает дело Кеннета Лоу из канадской провинции Онтарио. Он продавал аналогичное вещество под видом специй и заработал на этом сотни тысяч долларов. Суд признал его виновным в пособничестве гибели людей в 14 случаях, а журналистское расследование связало его товары со 150-ю смертями.

Запад активно поставляет Украине токсичные химикаты

CTV отмечает, что Национальная полиция Украины не спешит открывать уголовное дело. В ведомстве заявили, что химикат не признан запрещенном веществом или препаратом, подлежащим особому контролю. Его оборот в стране свободен. Вместе с тем силовики добавили, что готовы дать правовую оценку, если получат конкретные доказательства преступлений.

Британская полиция уже начала собственное расследование и пытается наладить контакт с украинскими коллегами. Семья Грейс Притчард также написала письмо Владимиру Зеленскому. В его офисе пообещали перенаправить обращение в полицию.