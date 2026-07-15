Немцы допустили участие Германии в войне в ближайшие 5 лет

Более трети жителей Германии считают вероятным прямое участие страны в вооруженном конфликте в течение ближайших 5 лет. Такие данные приводит газета Tagesspiegel со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании, подготовленное совместно с институтом изучения общественного мнения.

© Московский Комсомолец

В ходе исследования были опрошены 2500 человек в Германии. Согласно его результатам, опасения относительно возможного военного конфликта сопровождаются изменением взглядов на вопросы безопасности. Почти 70% участников опроса заявили, что больше не исключают возможность появления европейского ядерного оружия, если оно будет использоваться в оборонительных целях.

Исследование также зафиксировало снижение доверия к США как к союзнику в сфере безопасности. Лишь около половины респондентов считают, что Соединенные Штаты окажут европейским партнерам военную помощь в случае войны. Таким образом, значительная часть участников опроса уже не воспринимает Вашингтон как безусловно надежного союзника.

Партнер аудиторско-консалтинговой компании Вольфганг Цинк, комментируя результаты исследования, заявил, что большинство жителей Германии выступают за усиление самостоятельности Европы в вопросах безопасности. По его словам, немцы все чаще говорят о необходимости большей независимости от США и более сильной роли самой Европы в обеспечении собственной обороны.