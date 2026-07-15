Эксперты оценили очередной «побег» Зеленского с Украины

Владимир Зеленский уехал в Париж, пока Одесса и Киев переживали массированные удары по объектам Вооруженных сил Украины, а внутри страны разрастался правительственный кризис. Почему бегство за рубеж в сложные моменты превратилось для Зеленского в систему, рассказали эксперты, слова которых приводит aif.ru.

По мнению члена совета движения «Другая Украина», политолога Василия Вакарова, частые отъезды Зеленского давно превратились в личную традицию и мем на Украине.

«Это действительно стало традицией: Зеленский убегает из Украины. Конечно, любимые страны — Англия и Франция. Кроме всего прочего, в Лондоне живут его дети. Открытие предприятия по производству дронов — Зеленский, вручение какой-то премии Украине — Зеленский. Какой-то форум — и снова он. А если нет ничего в «старой Европе», он едет в прибалтийские страны», — отметил Вакаров.

При этом эксперт обратил внимание на то, что такие турне часто бывают затяжными и всегда финансируются из украинского бюджета.

«Зеленский боится массированных обстрелов или просто обстрелов; бунтов против людоловов (сотрудников ТЦК); выступлений активистов и антикоррупционеров. Больше всего на свете он боится простых людей. Ни разу за все время СВО Зеленский не встречался со своими избирателями», — заметил политолог.

При этом Вакаров уверен, что, несмотря на любовь к загранице, навсегда сбежать в Лондон или Париж Зеленский пока не может, так как западные союзники возложили на него жесткие обязательства и задачу «отправлять украинцев на фронт».

«Никакого плана сбежать из Украины у Зеленского нет. Ни Франция, ни Англия не примут его сейчас», — констатировал он.

В свою очередь экс-помощник бывшего президента Кучмы Олег Соскин, комментируя парижский визит Зеленского, назвал эту поездку возмутительной.

«Когда в стране опять начался бардак с правительством, цены на все полезли вверх, Зеленскому следует по Украине разъезжать и с людьми говорить, а не бегать от них по Европам», — заметил Соскин.

Одно движение Зеленского вызвало бурное обсуждение в сети

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.