Китай жестко предупредил Вашингтон из-за санкций Грэма*

Министерство иностранных дел Китая выступило с резким осуждением планируемых Вашингтоном ограничительных мер и пообещало защитить национальный бизнес.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что Пекин не намерен подчиняться давлению со стороны Белого дома.

«Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — подчеркнул дипломат в ходе брифинга.

Кроме этого Линь Цзянь предупредил, что китайское правительство примет все необходимые меры для решительной защиты прав и интересов предприятий и граждан.

Китай ввел санкции против американских компаний

Речь идет о законопроекте о так называемых "адских санкциях" против России, который разрабатывал недавно скончавшийся американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов). Накануне сообщалось, что законопроект был смягчен и в нем пошлины в 500% на товары из стран, продолжающих закупать российскую нефть, заменены на пошлины в 100%. Принятие законопроекта может ударить по интересам Китая и Индии.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов