Нетаньяху планирует 18 июля вылететь в США для участия в похоронах Грэма*

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в субботу, 18 июля, вылететь в США для участия в похоронах американского сенатора Линдси Грэма*.

Об этом сообщает Ynet.

Кроме того, по данным портала, в начале следующей недели ожидается встреча Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.

Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной болезни. NBC передавал, что экстренные службы вызывали 11 июля в дом американского сенатора из-за «сердечного приступа». По информации телеканала, он мог умереть от разрыва аорты.

RT писал, чем запомнился сенатор США Линдси Грэм.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.