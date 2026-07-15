Ynet: Нетаньяху планирует 18 июля вылететь в США для участия в похоронах Грэма
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в субботу, 18 июля, вылететь в США для участия в похоронах американского сенатора Линдси Грэма*.
Об этом сообщает Ynet.
Кроме того, по данным портала, в начале следующей недели ожидается встреча Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.
Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной болезни. NBC передавал, что экстренные службы вызывали 11 июля в дом американского сенатора из-за «сердечного приступа». По информации телеканала, он мог умереть от разрыва аорты.
RT писал, чем запомнился сенатор США Линдси Грэм.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.