Ynet: Нетаньяху намерен 18 июля вылететь в США для участия в похоронах Грэма

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует вылететь 18 июля в США для участия на следующей неделе в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщил портал Ynet.

По его данным, встреча израильского премьера с главой американской администрации Дональдом Трампом во время его поездки в США пока не запланирована, но "ожидается, что она состоится в начале следующей недели".

Ранее Нетаньяху выразил соболезнования в связи со смертью Грэма, назвав его "одним из лучших друзей" Израиля. С израильской стороны слова сожаления высказали также президент страны Ицхак Герцог и глава МИД Гидеон Саар. Они отметили, что политик всегда поддерживал Израиль.