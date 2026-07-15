ЕС начал менять позицию по Украине из-за военного преимущества России

Желание Болгарии покинуть «коалицию желающих» говорит о растущем в ЕС понимании бесперспективности финансирования Киева. Об этом РИА Новости заявил турецкий аналитик, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин.

Ранее Болгария объявила о выходе из «коалиции желающих». В свою очередь Германия отказалась принимать участие в первых военных учениях поддерживающих Украину стран, которые должны будут пройти в Польше.

По словам главы Центра изучения кризисов в Европе Ниджата Сезгина, решение Болгарии отражает изменение подхода части европейских стран к конфликту на Украине.

«Решение Софии говорит о том, что европейские страны начинают осознавать: дальнейшее финансирование Украины — это деньги, которые не изменят ситуацию на поле боя. У России безоговорочное военное преимущество», — пояснил эксперт.

При этом, по его словам, военное преимущество России делает все менее вероятным достижение целей, на которые рассчитывали сторонники дальнейшего финансирования Украины. И позиция Болгарии может стать примером для других стран Европы.

«Коалиция желающих» — группа стран, которые пообещали усилить поддержку Украины. В нее входят более 30 государств, в том числе Франция, Германия, Великобритания, Дания, Польша, Канада, страны Балтии.

Фон дер Ляйен прибыла в Киев

При этом ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк выразил скептическое отношение к громким высказываниям «коалиции желающих». По его словам, организация за весь 2025 год не оказала реальной помощи, не отправила на линию фронта ни одного солдата, хотя рассуждала об отправке на Украину крупных кадровых подразделений.