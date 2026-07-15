В трех регионах Украины отключили электричество

Отключения электричества зафиксированы в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины из-за повреждения объектов энергетики. Об этом сообщило Минэнерго страны.

По данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, обесточена также часть потребителей на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области. Еще более 50 населенных пунктов в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Тернопольской и Черкасской областях остались без электричества из-за непогоды.

На Украине с конца прошлого года начались проблемы с электроснабжением на фоне масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во многих регионах до сих пор ежедневно вводят многочасовые графики отключения света.