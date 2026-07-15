Эксперты, опрошенные «Аргументами и фактами», считают, что парижская встреча лидеров ЕС продемонстрировала выбор в пользу дальнейшей эскалации конфликта. По мнению собеседников газеты, новые инициативы ЕС лишь создают иллюзию безопасности для Киева и затягивают боевые действия.

На саммите в Париже в очередной раз обсуждались план отправки на Украину многонационального контингента после завершения конфликта. Российские политики подчеркивают, что появление на Украине любых подразделений, связанных со странами НАТО, неприемлемо для Москвы. Они называют нейтральный статус страны ключевым условием для завершения кризиса.

Эксперты раскритиковали и позицию канцлера Германии Фридриха Мерца, который предложил не привлекать Москву к обсуждению будущих гарантий безопасности для Украины. Сенатор Владимир Джабаров отметил, что такие заявления разрушают базу для диалога, поскольку выстроить стабильную систему безопасности в Европе без участия России невозможно.

«Если войска НАТО появятся на Украине, они будут уничтожены», - подчеркнул российский сенатор.

Помимо политических деклараций, на саммите обсуждались и военные поставки. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал передать Киеву истребители Rafale, ракеты SCALP и Aster-30, а также лицензии на их производство. Однако военные аналитики сомневаются, что высокотехнологичное оружие действительно будут собирать на территории Украины. Военный эксперт Василий Дандыкин полагает, что заводы останутся на территории ЕС.

Мерца освистали на траурной церемонии

По мнению собеседников «Аргументов и фактов», итоги встречи показали, что страны ЕС пока не готовы к поиску компромиссов: создание систем ПРО, масштабные учения у российских границ и глубокая интеграция Украины в оборонную структуру НАТО ведут к затягиванию кризиса.