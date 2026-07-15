Мерца освистали на траурной церемонии

Канцлера Германии Фридриха Мерца освистали во время его выступления на траурной церемонии в долине реки Ар, сообщает Focus. Церемония была посвящена пятой годовщине разрушительного наводнения.

Как отмечает Focus, быстро выяснилось, что акцию с освистыванием устроили сторонники ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Их осадили и заставили замолчать возмущенные местные жители.

Пятая годовщина катастрофы, унесшей в 2021 году жизни 135 человек, собрала в пострадавшем регионе высокопоставленных немецких политиков. Почтить память погибших приехали Мерц, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Гордон Шнидер. Главным событием дня стало то, чего люди ждали долгих пять лет, - официальное извинение со стороны властей.

Шнидер признал, что государство совершило критические ошибки и не смогло защитить своих граждан в 2021 году. Он заявил, что регион оказался совершенно не готов к удару стихии, и принес извинения. Мерц пообещал, что ни один регион Германии не останется наедине со страхом перед климатическими угрозами.

Местные жители заявили, что эти слова принесли им облегчение, хотя горечь и обида все еще сильны. Многие злятся на медленную бюрократию и задержки выплат. Люди рассказывают нелепые истории: например, одному из местных пекарей пришлось брать кредит, чтобы просто заплатить налог на пожертвования, которые ему присылали со всей страны на восстановление бизнеса.

Фридриха Мерца освистали на съезде профсоюзов

Реконструкция региона продвигается тяжело. В ночь катастрофы из-за аномальных ливней уровень реки Ара поднялся с одного метра до десяти, снося дома и мосты. Сейчас власти пытаются расширить русло реки, но из 25 запланированных проектов завершены только пять. Чиновникам приходится вести долгие индивидуальные переговоры с каждым владельцем земли у воды, из-за чего процесс восстановления затягивается на годы.