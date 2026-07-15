Пока вы спали: новая маркировка продуктов в РФ и заявление армии Ирана

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© ABIR SULTAN/EPA/TACC

Трамп: США продолжат атаки, если Иран не вернется к переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы продолжать военные удары по Ирану, если Тегеран не возобновит переговорный процесс. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, военные действия могут продолжиться не только в ближайшие дни, но и на следующей неделе, пока иранская сторона не согласится вернуться к диалогу.

Трамп подчеркнул, что прекращение ударов напрямую зависит от готовности Ирана вновь сесть за стол переговоров.

Маркировку продуктов дополнят данными о сахаре, соли и трансжирах

В России планируют дополнить маркировку продуктов питания сведениями о содержании сахара, соли и трансжирных кислот в рамках мер по профилактике неинфекционных заболеваний.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно правительственному документу, внедрить новые требования к маркировке предполагается к февралю 2027 года.

Подготовкой инициативы займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвития, Минпромторг и Аналитический центр при правительстве РФ, после чего результаты представят в Кабинет министров.

Дмитриев: ЕС и Британия должны знать свое место в роли вассалов

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что стратегия Евросоюза и Великобритании, основанная на статусе «средних держав», является ошибочной.

Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Дмитриева, такая политика вызывает обеспокоенность у США, а ЕС и Великобритании, как он выразился, следует «знать свое место» в роли вассалов.

Так он прокомментировал высказывание заместителя министра обороны США по политическим делам Элбриджа Колби, который предупредил, что стратегия «средних держав» может привести лишь к неоправданной трате времени и ресурсов.

Армия Ирана заявила, что не прекратит атаки на базы США до окончательной победы

Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран продолжит наносить удары по американским военным базам до достижения, как утверждается, «окончательной победы». Об этом сообщает ТАСС.

По данным иранской стороны, после предполагаемого нарушения США режима прекращения огня КСИР уже шесть раз атаковал американские базы в регионе с использованием беспилотников.

Также сообщается, что ранее Вооруженные силы Ирана нанесли удар по авиабазе Аль-Азрак, расположенной на территории Иордании.

Три человека пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Три человека получили ранения в результате атак ВСУ на территорию Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным регионального оперштаба, ночью в Грайвороне при детонации FPV-дрона пострадали мужчина и женщина, а утром в селе Никольское беспилотник атаковал частный дом, ранив еще одного мужчину.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, также сообщается о повреждении остекления жилого дома.