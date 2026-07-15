Бывший глава аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге призвал Европу усилить давление на Россию в Калининградской области и Балтийском море, а Украину — продолжить аналогичные действия в отношении Крыма. Свою позицию он изложил в социальной сети X.

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Ланге заявил, что Крым и Калининград не должны оставаться российскими стратегическими форпостами. По его мнению, эти территории следует превратить в «дорогостоящие стратегические уязвимости» России.

Конкретные способы воздействия на российские регионы бывший чиновник в публикации не перечислил. Он также не уточнил, идет ли речь о военных, экономических, транспортных или иных мерах. Таким образом, сообщение представляет собой политико-военный призыв, а не подробный план действий.

Заявление Ланге появилось на фоне участившихся украинских атак на объекты в Крыму и суда в Азовском море. Киев называет такие удары частью кампании по нарушению российской военной и топливной логистики. Российская сторона, в свою очередь, сообщает, что под атаки попадают гражданские суда и инфраструктура.

Тема Калининграда уже поднималась Ланге в июне на Черноморском форуме безопасности в Одессе. Как следует из обзора Фонда Конрада Аденауэра, немецкий эксперт тогда говорил о возможной роли региона при гипотетическом конфликте России со странами Балтии. Он утверждал, что западные государства преимущественно реагируют на действия Москвы, но сами не создают для нее стратегического давления.

В качестве одного из возможных направлений такого давления Ланге упоминал воздействие на российскую морскую инфраструктуру и портовые города. При этом в опубликованном обзоре также не приводились конкретные объекты, средства или предполагаемые участники подобных действий.

Нико Ланге возглавлял аппарат федерального Министерства обороны Германии с 2019 по 2022 год. В настоящее время он является старшим научным сотрудником Мюнхенской конференции по безопасности и Центра анализа европейской политики. Кроме того, Ланге преподает в Потсдамском университете и берлинской Школе управления Херти. В сферу его исследований входят российско-украинский конфликт, оборонные технологии и кибербезопасность.

Ранее он работал в структурах Христианско-демократического союза Германии и Фонда Конрада Аденауэра, в том числе возглавлял представительство фонда на Украине. Ланге также проходил службу в Бундесвере и работал в России, США и на Украине.

Позиция бывшего чиновника не является официальным заявлением правительства Германии или НАТО. Действующие власти ФРГ не объявляли о подготовке мер, непосредственно направленных против Калининградской области.

Президент России Владимир Путин в конце июня заявил, что европейские политики открыто говорят о подготовке к возможному конфликту с Москвой и используют угрозу со стороны России для обоснования милитаризации. Он подчеркнул, что российская сторона готова оперативно отвечать на внешние и внутренние угрозы.

Российские власти также неоднократно предупреждали о последствиях попыток изоляции Калининградской области. В Москве заявляли, что возможная блокада региона приведет к резкой эскалации, а угрозы его безопасности будут пресекаться.

В Совете Федерации подчеркивали, что Россия не позволит посягать на Калининградскую область и свои позиции в Балтийском море. Возможные провокации, как заявляли сенаторы, получат незамедлительный ответ.