В Японии за неделю почти 4,6 тысячи человек попали в больницы из-за жары

В Японии с 6 по 12 июля 4580 человек были доставлены в больницы с тепловым ударом, что более чем втрое превышает показатель предыдущей недели, сообщает NHK.

Уточняется, что семь человек скончались. Более 1,8 тыс. пострадавших были госпитализированы с тяжёлыми или средней тяжести симптомами, ещё 2652 человека получили лёгкие тепловые удары.

Более половины пострадавших — 2827 человек — были старше 65 лет. Наибольшее число случаев зарегистрировано в префектуре Фукуока — 456, далее следуют Токио (255) и Осака (230), говорится в публикации.

Ранее министр здравоохранения Франции Стефани Рист заявила, что аномальная жара, накрывшая страну, стала причиной смерти более 2 тыс. человек в период с 22 по 28 июня.