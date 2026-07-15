Мексика отвергла обвинения США о картелях

Правительство Мексики категорически отвергло заявления руководства Управления по борьбе с наркотиками (УБН) США Терри Коула о якобы существующих связях между мексиканскими властями и организованной преступностью. Об этом говорится в совместном информационном бюллетене силовых ведомств латиноамериканской страны.

"В связи с заявлениями, сделанными главой УБН США Терри Коулом, который утверждал, что существует предполагаемая "связь" между картелями и правительством Мексики, важно уточнить следующее. Утверждения лишены оснований и не соответствуют результатам борьбы с преступными организациями, которые публично представило правительство Мексики и которые поддаются проверке", - подчеркивается в документе.

Власти напомнили, что стратегия национальной безопасности строится на политике "нулевой безнаказанности". В качестве доказательства отсутствия защиты для преступников в коммюнике приводятся данные о задержании более 80 действующих и бывших госслужащих, включая семерых мэров. Кроме того, отмечается, что с момента прихода к власти действующей администрации в октябре 2024 года и до 30 июня 2026 года было изъято почти 500 тонн наркотиков и более 5,5 млн таблеток фентанила. При этом с сентября 2024 года по июнь 2026 года среднесуточное число умышленных убийств в стране снизилось на 48%.

Ранее глава УБН США Терри Коул подчеркнул, что управление направляет всю свою мощь на борьбу с картелями и всеми, кто получает выгоду от отравления американских граждан.

"Это включает смертельную связь между сетями картелей и мексиканским правительством", - утверждал Коул.

По его словам, картели и власти республики "неразделимы", и для его управления они являются "приоритетом номер один".