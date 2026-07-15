Зеленскому присудили нелегкую победу над «величайшим достижением» Евросоюза

Польский политический обозреватель Павел Рыбицкий высмеял поведение президента Украины Владимира Зеленского на параде в Париже. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Он обратил внимание на попытку украинского лидера оторвать пластиковую крышку от бутылки.

«Зеленский в борьбе с величайшим достижением Европейского союза. Он победил, но это было нелегко», — поиронизировал блогер.

Рыбицкий счел неэкологичную выходку Зеленского «окончательным доказательством того, что Украина не готова к членству в ЕС».

С июля 2024 года в ЕС действует указ, который обязывает производителей делать крышки несъемными для пластиковых бутылок объемом до трех литров. После открытия крышка должна оставаться прикрепленной к горлышку благодаря специальному кольцу с креплением. Такая конструкция гарантирует, что крышка отправится на переработку вместе с бутылкой и не будет выброшена в окружающую среду.

Одно движение Зеленского вызвало бурное обсуждение в сети

Во Франции за нарушение экологических норм физлицам грозит штраф. Издание Clash Report задалось вопросом, будет ли подвергнут украинский лидер наказанию.