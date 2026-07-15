Одно движение Зеленского вызвало бурное обсуждение в сети

Во время военного парада в Париже, посвященного Дню взятия Бастилии, внимание пользователей соцсетей привлек эпизод с участием Владимира Зеленского. Как сообщает Clash Report, на опубликованных кадрах он полностью снял пластиковую крышку с бутылки с водой, хотя в странах Евросоюза действует требование, согласно которому крышки на таких бутылках должны оставаться прикрепленными к упаковке.

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Хорватское издание Index отмечает, что ролик быстро стал вирусным. Одни пользователи с иронией писали, что Зеленский «нашел способ обойти» европейские правила, другие вновь раскритиковали прикрепленные крышки, назвав их неудобными в использовании.

Парад в честь национального праздника Франции прошел 14 июля на Елисейских Полях. В нем приняли участие около 6,7 тысячи военнослужащих, а также представители стран так называемой «коалиции желающих», включая украинских военных. Зеленский присутствовал на мероприятии в числе зарубежных гостей.

Речь идет о требованиях европейской директивы по сокращению пластиковых отходов, согласно которой с июля 2024 года крышки на пластиковых бутылках объемом до трех литров должны оставаться прикрепленными к таре после открытия.