СМИ раскрыли цель октябрьского визита Мерца в Японию

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует посетить Японию в октябре, где проведет переговоры с премьер-министром Санаэ Такаити. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники.

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По информации издания, одной из ключевых тем встречи может стать сотрудничество в оборонной промышленности, включая возможную совместную разработку военных беспилотников.

Вместе с канцлером в поездку отправятся представители немецкого бизнеса, в том числе оборонных компаний.

Также стороны, как ожидается, обсудят вопросы экономической безопасности, укрепление цепочек поставок критически важных минералов, развитие технологий искусственного интеллекта и диверсификацию поставок энергоресурсов на фоне ситуации вокруг Ирана.

Кроме визита в Японию, Фридрих Мерц, по данным СМИ, может посетить Южную Корею для участия в конференции с немецким бизнесом, а также побывать в Сингапуре.