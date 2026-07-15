Венесуэльцы признательны РФ за протянутую руку помощи

В Каракасе уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес вместе с послом России Сергеем Мелик-Багдасаровым посетила пункт сбора гуманитарной помощи. Там она поблагодарила Россию за поддержку после землетрясения.

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Родригес сказала, что благодарна не только от себя, но и от всего венесуэльского народа. Она отметила, что многие семьи потеряли близких, и помощь других стран сейчас очень важна.

На прошлой неделе МЧС России отправило в Венесуэлу два самолёта с грузом общим весом больше 35 тонн. Туда вошли продукты, палатки для тех, кто остался без жилья, вещи первой необходимости, мотопомпы и лекарства.

Землетрясение случилось 24 июня. Сначала был толчок магнитудой 7,2, а через 40 секунд — ещё один, магнитудой 7,5. По данным на 14 июля, погибли 4 734 человека, раненых — 16 740, без крова остались 17 907 человек. Полностью разрушено 190 зданий, ещё 856 серьёзно повреждены. В 107 временных лагерях живут 20 903 человека. Спасатели вытащили из-под завалов 6 462 человека.