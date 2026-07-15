В «коалиции желающих» все меньше стран, которые хотят помогать Украине

Число стран ЕС, продолжающих оказывать военную помощь Украине, сократилось с 21 в 2023 году до 14 в 2026-м. Об этом пишет Der Spiegel.

По данным издания, обязательства по дальнейшему финансированию военной помощи Киеву на 2027 год пока не дали даже некоторые из крупнейших партнёров Украины, включая Францию.

«Многие события в Париже производят впечатление, будто участникам встречи прежде всего необходимо убедить самих себя в правильности выбранного курса. Поддержать друг друга, поскольку некоторые союзники уже начинают колебаться», — говорится в публикации.

Отмечается, что сомнения усиливаются на фоне снижения поддержки Украины в Восточной Европе и ослабления политических позиций «самих инициаторов коалиции» — президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера.

Ранее журнал писал, что Макрон собрал «коалицию желающих» в Париже ради привлечения внимания российского лидера Владимира Путина.