Трамп отказался ответить на вопрос о планах США захватить Харк

Президенту США Дональду Трампа задали вопрос, есть ли у Вашингтона планы захватить иранский остров Харк. Об этом сообщает Fox News.

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Трамп отказался ответить на вопрос о планах США захватить иранский остров Харк. «Я не могу сказать вам этого, поскольку если бы я так сделал, это было бы глупо», — подчеркнул он.

Ранее Трамп назвал условие для прекращения ударов по Ирану. По его словам, американские атаки будут продолжаться, пока он не решит их остановить.

До этого США объявили о новых ударах по Ирану. Отмечается, что американские силы готовятся возобновить военно-морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов в ближайшее время.