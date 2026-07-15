Президент США Дональд Трамп высказался об американских ударах по Ирану. Его слова приводит Fox News.

Трамп назвал условие для прекращения ударов по Ирану и заявил, что они продолжатся, пока он не решит обратное. «Они [атаки] будут продолжаться, пока я не скажу "довольно"», — заверил он.

Ранее США объявили о новых ударах по Ирану. Отмечается, что американские силы готовятся возобновить военно-морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов в ближайшее время.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударах по двум военным объектам США. Атаке подверглись американские авиабазы Шейх-Иса в Бахрейне и Али ас-Салем в Кувейте.