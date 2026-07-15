Трамп: проект Грэма о санкциях против РФ на рассмотрении

Американский законопроект о введении новых санкций против России и ее торговых партнеров, который продвигал ушедший из жизни сенатор Линдси Грэм, находится на рассмотрении. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп журналистам, передает РИА Новости.

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"Мы рассматриваем его", - сказал он. По словам Трампа, Грэм хотел принятия этого проекта "больше всего".

Американский лидер добавил, что "есть хорошая вероятность того, что это будет сделано", 14 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что законопроект, разработанный Грэмом, позволит президенту США вводить против Китая и Индии таможенные пошлины в размере до 100% за покупку российских нефти и газа.

Издание отмечает, что документ могут внести в конгресс Соединенных Штатов уже на этой неделе, однако итоговое решение остается за главой Белого дома. На прошлой неделе Сенат США одобрил соответствующий законопроект.