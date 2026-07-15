Сенат США не поддержал законопроект о выделении на военные нужды $1,15 трлн

Сенат Конгресса США при процедурном голосовании не поддержал законопроект, предусматривающий выделение $1,15 трлн на американские военные нужды в 2027 году. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

© Lenta.ru

В поддержку документа высказались 50 сенаторов, против - 46. Для дальнейшего рассмотрения законопроекта требуется 60 голосов. Представители оппозиционной Демократической партии заявили, что не поддержат выделение этих средств, в частности, в связи с возобновлением боевых действий между США и Ираном. Демократы ранее выступали с решительной критикой действий вашингтонской администрации, касающихся конфликта с исламской республикой.

Законопроекты, касающиеся годового бюджета Пентагона, обычно получают поддержку обеих ведущих американских партий.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Затем в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил 13 июля, что Тегеран ни разу не нарушил подписанный с США меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на Вашингтоне.