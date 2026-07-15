Трем россиянам предъявили обвинения в киберпреступлениях в США

Американская прокуратура обвинила трех россиян в киберпреступлениях. Об этом говорится в заявлении федеральной прокуратуры США по Северному округу штата Огайо.

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В документе сообщается, что снят гриф секретности с обвинительного заключения, в котором трем российским гражданам предъявлены обвинения в причастности к "вредоносной киберактивности", которая была направлена против критической инфраструктуры Соединенных Штатов.

Обвиняемыми являются жители Санкт-Петербурга Александр Волосовик, Кирилл Затолокин, Юлия Панкова, а также компании Media Land и ML.Cloud. Их считают причастными к совершению компьютерного мошенничества, мошенничества с использованием средств электронной связи и отмыванию денег.

Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере до $10 млн за информацию об иностранных сообщниках обвиняемых россиян или об использовании иностранными правительствами компаний Media Land или ML.Cloud.

11 июня сообщалось, что россиянина Дениса Обрезко оставили под стражей в США по делу о хакерстве.