Германия отказалась участвовать в первых учениях «коалиции желающих»

Германия отказалась принимать участие в первых военных учениях «коалиции желающих». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Учения должны будут пройти в Польше. Как рассказали в правительстве Германии, власти страны не хотят участвовать в мероприятиях, так как они будут носить штабной характер. Кроме того, ожидается, что учения будут отличаться небольшим масштабом.

«Германия не примет участия в первых военных учениях "коалиции желающих", которые пройдут в Польше», — сообщает издание.

Ранее Болгария вышла из «коалиции желающих».