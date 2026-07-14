В Госдепе раскрыли новую стратегию давления на Кубу

Администрация США оказывает на Кубу более сильное давление, чем когда-либо прежде. Об этом заявил руководитель бюро по делам Западного полушария Госдепартамента Майкл Козак во время слушаний в комитете по иностранным делам Сената.

По его словам, Вашингтон рассчитывает добиться от кубинских властей проведения масштабных преобразований, которые, как считают в США, необходимы для дальнейшего развития страны.

Козак также сообщил, что американская сторона ведет консультации с различными государствами, призывая их не оказывать Кубе даже ограниченную помощь. По его утверждению, администрация США предпринимает меры, чтобы максимально ограничить внешнюю поддержку Гаваны.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что кубинская экономика испытывает серьезные трудности. Кроме того, в июне он допускал возможность смены руководства Кубы, о чем говорил в интервью порталу Axios.