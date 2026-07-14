США предлагают $10 млн за данные о российских хакерах

Власти США предложили вознаграждение до $10 млн за информацию о трех российских хакерах из Санкт-Петербурга, которых подозревают в причастности к кибератакам на критическую инфраструктуру. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

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По данным ведомства, фигурантам заочно предъявлены обвинения в компьютерных преступлениях, мошенничестве через интернет и отмывании денег.

В публикации говорится, что через используемую хакерами инфраструктуру якобы осуществлялись атаки на десятки организаций в США, в том числе банки, школы, больницы, государственные учреждения и медиакомпании. Общий ущерб оценивается в десятки миллионов долларов

В дополнение к обвинениям Госдепартамент США объявил о награде в размере до $10 млн за информацию о деятельности фигурантов, а также об их возможном местонахождении. Санкции против них и связанных с ними компаний были введены еще в ноябре 2025 года.