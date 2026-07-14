Великобритания и ЕС подписали соглашение по границе Гибралтара
Великобритания и власти Евросоюза подписали соглашение по Гибралтару, которое упростит движение людей и товаров через его границу.
Об этом сообщило британское Министерство иностранных дел.
Отмечается, что соглашение обеспечит «экономическую и торговую определённость» для жителей и предприятий Гибралтара.
«Соглашение обеспечивает беспрепятственное пересечение границы между Гибралтаром и Испанией для людей и товаров, что способствует экономическому росту и созданию рабочих мест в регионе», — пишет МИД.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал Британию «падшей империей».