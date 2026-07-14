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Великобритания и ЕС подписали соглашение по границе Гибралтара

RT на русском

Великобритания и власти Евросоюза подписали соглашение по Гибралтару, которое упростит движение людей и товаров через его границу.

Великобритания и ЕС подписали соглашение по границе Гибралтара
© Global Look Press

Об этом сообщило британское Министерство иностранных дел.

Отмечается, что соглашение обеспечит «экономическую и торговую определённость» для жителей и предприятий Гибралтара.

«Соглашение обеспечивает беспрепятственное пересечение границы между Гибралтаром и Испанией для людей и товаров, что способствует экономическому росту и созданию рабочих мест в регионе», — пишет МИД.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал Британию «падшей империей».