Великобритания и власти Евросоюза подписали соглашение по Гибралтару, которое упростит движение людей и товаров через его границу.

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Об этом сообщило британское Министерство иностранных дел.

Отмечается, что соглашение обеспечит «экономическую и торговую определённость» для жителей и предприятий Гибралтара.

«Соглашение обеспечивает беспрепятственное пересечение границы между Гибралтаром и Испанией для людей и товаров, что способствует экономическому росту и созданию рабочих мест в регионе», — пишет МИД.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал Британию «падшей империей».