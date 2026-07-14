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В ЕК признали, что численность населения Евросоюза достигла пика

Илья Родин

Население Евросоюза достигло пика, рассказали специалисты объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. Доклад исследователей опубликован на официальном сайте ведомства.

В ЕК признали, что численность населения Евросоюза достигла пика
© Global Look Press

Ученые пояснили, что численность населения европейских стран достигла 450,6 млн человек. Они добавили, что в дальнейшем оно начнет сокращаться.

Так, уточнили исследователи, к 2050 году оно может составить 445 млн, при этом каждый третий житель будет старше 65 лет из-за снижения рождаемости.

В 2100 году численность упадет до 398,8 млн, что соответствует уровню 1970-х годов. Средняя продолжительность жизни при этом может превысить 90 лет для женщин и 86 лет для мужчин.

Тенденция к сокращению и старению населения создает проблемы для рынка труда, здравоохранения, систем ухода и государственных финансов, посетовали ученые.

Вместе с тем, подчеркнули они, более долгая и здоровая жизнь открывает возможности для повышения уровня занятости, развития инноваций и экономического роста.