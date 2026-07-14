В ЕК признали, что численность населения Евросоюза достигла пика

Население Евросоюза достигло пика, рассказали специалисты объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. Доклад исследователей опубликован на официальном сайте ведомства.

Ученые пояснили, что численность населения европейских стран достигла 450,6 млн человек. Они добавили, что в дальнейшем оно начнет сокращаться.

Так, уточнили исследователи, к 2050 году оно может составить 445 млн, при этом каждый третий житель будет старше 65 лет из-за снижения рождаемости.

В 2100 году численность упадет до 398,8 млн, что соответствует уровню 1970-х годов. Средняя продолжительность жизни при этом может превысить 90 лет для женщин и 86 лет для мужчин.

Тенденция к сокращению и старению населения создает проблемы для рынка труда, здравоохранения, систем ухода и государственных финансов, посетовали ученые.

Вместе с тем, подчеркнули они, более долгая и здоровая жизнь открывает возможности для повышения уровня занятости, развития инноваций и экономического роста.