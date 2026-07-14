Назван возможный источник вспышки «взрывной диареи» в США

Власти штата Мичиган заявили, что возможным источником вспышки циклоспороза — кишечной инфекции, сопровождающейся тяжелой, так называемой «взрывной» диареей, — могут быть салат-латук и другая листовая зелень, пишет обозреватель Бренда Гудман в статье для CNN.

По ее данным, расследование пока не установило, какой конкретно вид салата, от какого поставщика, стал источником заражения.

Вместе с тем, заметила обозреватель, в департаменте здравоохранения Мичигана полагают, что не следует исключать и другие продукты.

Автор статьи уточнила, что в общей сложности зарегистрировано 843 подтвержденных случая, но власти штатов представляют другую статистику — по их данным, заболели порядка 3 тыс. человек.

В частности, в Мичигане зарегистрировано 2640 случаев заболевания, госпитализированы 44 человека. В Огайо выявили 361 случай, направили в клинику двух человек.

Журналистка отметила, что в в 2025 году было сокращено финансирование медицинских учреждений и институтов, на этом фоне ключевая система мониторинга пищевых инфекций FoodNet стала отслеживать только два патогена вместо прежних восьми.

По ее данным, специалисты не рекомендуют полностью отказываться от употребления овощей и зелени, однако советуют тщательно мыть свежие продукты, отдавать предпочтение цельным кочанам салата вместо готовых салатных смесей и соблюдать правила пищевой гигиены до завершения расследования.